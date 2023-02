CCIR va crea și va gestiona platforma națională dedicată reconstrucției Ucrainei Memorandumul de Ințelegere cuprinde un articol nou, care face referire la crearea și gestionarea in comun a unei platforme pentru valorificarea oportunitaților economice referitoare la viitoarea reconstrucție a Ucrainei. Astfel, CCIR va selecționa companiile romanești cu potențial adecvat cerințelor lansate de partea ucraineana.„Din primele momente ale agresiunii militare a Federației Ruse, CCIR și-a exprimat deplina solidaritate cu omologii ucraineni, sprijinind eforturile de continuitate a activitații oamenilor de afaceri din aceasta țara. Astfel, am ajutat la fluidizarea transporturilor de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

