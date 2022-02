CCIR susține parcursul proeuropean al Ucrainei Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a avut, marți, 15 februarie, o intrevedere online cu Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Ucrainei, dl. Gennadiy Chyzhykov, agenda discutiilor cuprinzand subiecte legate de modalitatile de dezvoltare a relatiilor economice si comerciale intre comunitatile de afaceri dintre cele doua tari. Totodata, intrevederea a accentuat importanța dinamizarii schimburilor comerciale dintre cele doua state, prin dezvoltarea și diversificarea domeniilor de activitate, respectiv energie, infrastructura critica,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

