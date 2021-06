CCIR: Proiectul noului Romexpo va genera peste 32.000 de locuri de muncă Proiectul noului Romexpo va genera, potrivit unui studiu de specialitate, peste 32.000 de locuri de munca, ceea ce reprezinta mai mult decat forta de munca aferenta unui judet mediu din Romania, a anuntat luni Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Astfel, reprezentantii CCIR fac precizari referitoare la "ultimele informatii eronate si induse, din nefericire, in spatiul public din partea reprezentantilor USR, din postura de inalti demnitari, pe subiectul proiectului de lege 'Romexpo'". "Desi afirma ca 'proiectul de dezvoltare (este) probabil necesar si util, fara indoiala,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

