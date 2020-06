CCIR, despre transferul terenului Romexpo: Vine ca suport pentru dezvoltarea unui proiect ambiţios de dezvoltare pentru România Propunerea legislativa de trecere a terenului pe care este construit Romexpo in proprietatea Camerei de Comert si Industrie (CCIR) reprezinta un demers care ''vine ca suport pentru dezvoltarea unui proiect ambitios de dezvoltare pentru Romania", ce implica transformarea centrului expozitional "intr-un catalizator economic cu beneficii majore pentru comunitate", sustin reprezentantii CCIR, intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES.



Precizarile au fost facute ca urmare a sedintei Comisiei economice din Senat, referitoare la propunerea legislativa de trecere a terenului pe care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) face urmatoarele precizari urmare a ședinței Comisiei Economice din Senat, referitoare la propunerea legislativa de trecere a terenului pe care este edificat Romexpo, in proprietatea CCIR, fara posibilitatea de a fi instrainat pe o perioada de 30 de ani.

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR) solicita respingerea propunerii legislative prin care se doreste transferul gratuit din proprietatea privata a statului a terenurilor din cadrul Complexului Romexpo catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), conform…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR) solicita respingerea propunerii legislative prin care se doreste transferul gratuit din proprietatea privata a statului a terenurilor din cadrul Complexului Romexpo catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), conform…

- Comisia Economica din cadrul Senatului a dezbatut ieri propunerea legislativa pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din Romania nr.335/2007 (b123/24.03.2020), prin care se dorește transferul gratuit din proprietatea privata a statului, a terenurilor din cadrul complexului Romexpo,…

- Romania este tara in care se moare de seceta la un kilometru de Dunare si in care, in secolul 21, facem agricultura pe baza de acatiste, a declarat, marti, intr-o videoconferinta de specialitate, Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR).Vezi și: OFICIAL…

- Consiliul Județean Maramureș in colaborare Camera de Comerț și Industrie (CCI) Maramureș, președinte Florentin Tuș, adreseaza o scrisoare de atenționare Parlamentului și Guvernului Romaniei, in care propun o serie de masuri concrete pentru relansarea cat mai rapida a economiei. In documentul transmis…

- Companiile membre ale Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania percep un impact limitat al crizei asupra cifrei de afaceri, insa considera ca acest impact se va prelungi mult dupa ce criza se va termina, potrivit unui sondaj realizat de CCIFER. "Impactul crizei asupra cifrei de…