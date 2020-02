Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat luni ca nu trebuie indusa o stare de panica in randul populatiei cu privire la coronavirus si a anuntat ca parlamentarii Uniunii sustin ordonanta data de Guvern privind masurile in cazul unei eventuale epidemii, potrivit Agerpres.El spune ca Guvernul…

- Ministrii de Finante din cele mai mari 20 de economii ale lumii (G20) s-au angajat duminica sa monitorizeze impactul epidemiei de coronavirus asupra cresterii economiei mondiale si sa actioneze la nevoie, ei afirmand ca politicile monetare relaxate si scaderea tensiunilor comerciale vor sustine accelerarea…

- Un individ inarmat a deschis focul intr-o piata ambulanta din Houston, duminica, ranind sapte persoane intr-o zona cunoscuta pentru comunitatea sa hispanica. Un suspect a fost retinut de politie, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.„Nimeni nu este ranit grav”, a declarat seriful comitatului…

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Matei Balș, afirma ca e puțin probabil sa nu avem cazuri de coronavirus in Romania, dar a subliniat ca romanii care vin din zonele afectate de temutul virus sa se autodeclare la intrarea in țara.Citește și: Traian Basescu: Coronavirusul…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat duminica seara, la B1TV, ca in opinia sa „nu are cum sa nu intre” coronavirusul in Romania ținand cont de raspandirea virusului in Italia, țara unde traiește una din cele mai mari comunitați de romani din afara granițelor.„Coronavirusul va intra…

- Relațiile dintre Romania și Serbia pe mai multe domenii vor putea fi mai bine dezvoltate, incepand de astazi. Asta pentru ca la Timișoara a fost deschisa Camera de Diplomație Comerciala cu Republica Serbia, un ONG care iși propune sa promoveze relațiile economice și comerciale dintre cele doua țari…

- „Se va merge cu motiuni la Congresul extraordinar, pot sa fie mai multe motiuni, concurenta e foarte buna. Relatia Marcel Ciolacu – Sorin Grindeanu este foarte buna, sunt prieteni de foarte multi ani, asa ca sa nu-si faca cineva dubii ca ei tot prieteni vor ramane, indiferent cine va candida la functia…

- Romania a preluat, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, Presedintia-in-Exercitiu (PiE) a Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra (OCEMN), iar Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) - PiE a Consiliului de Afaceri al OCEMN (CA OCEMN) pentru o perioada de sase luni, se arata intr-un…