Stiri pe aceeasi tema

- Strategia de relatii externe a Camerei bucurestene prevede si pentru anii urmatori abordarea cu prioritate a pietelor din afara Uniunii Europene, in special din Asia, Orientul Mijlociu si nordul Africii, iar dezvoltarea relatiilor economice si comerciale cu Pakistanul reprezinta o prioritate, a declarat…

- Un medic specialist care a condus un spital mare din Capitala spune ca dosarul medicului Dan Tesloianu este „socant" si a explicat cum ar fi putut face rost cunoscutul cardiolog de dispozitivele cardiace de la cadavre pe care le-ar fi implantat ulterior pacientilor, scrie Libertatea. Medicul ATI, care…

- La sediul Camerei de Comert și Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), președintele Camerei bucureștene, Iuliu Stocklosa, a primit vizita unei delegații de reprezentanți ai sistemului cameral din Republica Coreea, conduse de Woo Taehee, vicepreședinte executiv al Camerei Naționale de Comerț și Industrie…

- Barbatul in varsta de 34 de ani care a jefuit o farmacie din Bucuresti ar fi un sportiv extrem de cunoscut in Romania. In urma perchezitiilor, acesta a fost retinut pentru 24 de ore. Este vorba despre Radu Mihaita, un cunoscut luptator MMA din Romania. Acesta a fost surprins de camerele de supraveghere…

- Vinurile moldovenești duc faima Republicii Moldova pe arena internaționala, iar cea mai atractiva piața de desfacere este Romania. Sectorul vitivinicol reprezinta 3% din PIB-ul țarii și este unul foarte dezvoltat. Despre acest lucru s-a comunicat la conferința organizata de Camera de Comerț și Industrie…

- Imaginile dezastrului au ramas in urma ninsorilor abundente care au lovit Romania si Europa in ultimele ore. In țara, este cod portocaliu de ninsori și viscol in 5 județe. A nins abundent atat in Capitala inca de la primele ore ale dimineții, cat și in mai multe zone ale țarii, iar pe unele drumuri…

- Imaginile dezastrului au ramas in urma ninsorilor abundente care au lovit Romania si Europa in ultimele ore. In țara, este cod portocaliu de ninsori și viscol in 5 județe. A nins abundent atat in Capitala inca de la primele ore ale dimineții, cat și in mai multe zone ale țarii, iar pe unele drumuri…

- Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat ca iarna se instaleaza ușor, ușor, in Romania, astfel incat ninsorile iși vor face apariția in majoritatea zonelor țarii, noteaza antena3.ro ”Cel puțin in aceasta saptamana, vremea se va apropia de normalul termic…