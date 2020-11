Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Proiectului “Western Balkan Circular and Climate Innovation – BEACONS”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare cu partenerii organizeaza in data de 11 noiembrie 2020, in intervalul orar 12.00 - 13.40, un nou webinar din seria de șapte acțiuni prevazute in proiect, cu…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pregatește, intre 16 și 18 octombrie, prima ediție a Festivalului Toamnei, un festival al armoniei și culorilor, al bucuriei și al roadelor bogate. Alaturi de expozanți din intreaga țara – producatori, procesatori sau comercianți din toate palierele…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza intre 16 și 18 octombrie, la Centrul Regional de Afaceri, prima ediție a Festivalului Toamnei, dedicat recoltelor imbelșugate și produselor romanești, la care vor participa producatori și comercianți din intreaga țara. La expoziția organizata…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in data de 23 septembrie 2020 cel de-al treilea webinar, din seria de șapte acțiuni prevazute in proiectul „Western Balkan Circular and Climate Innovation Beacons”. Tema actiunii este „Importanța interacțiunii dintre economia circulara și…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș va organiza in curand cel de-al treilea webinar, dintr-o serie de șapte pe tema importanței interacțiunii dintre economia circulara și energie.

- In cadrul Proiectului “Western Balkan Circular and Climate Innovation Beacons”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare cu partenerii organizeaza in data de 23 septembrie 2020 cel de-al treilea webinar, din seria de șapte acțiuni prevazute in proiect, cu tema:“Importanța interacțiunii…

- In cadrul Proiectului „Western Balkan Circular and Climate Innovation Beacons”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare cu partenerii organizeaza in data de 23 septembrie 2020 cel de-al treilea webinar, din seria de șapte acțiuni prevazute in proiect, cu tema „Importanța interacțiunii…

- In calitate de partener lider al Proiectului „SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș continua sa sprijine și sa monitorizeze activitatea celor 23 de start-up-uri inființate in cadrul proiectului, beneficiare ale finanțarii nerambursabile.…