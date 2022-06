Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un eveniment despre șansa producatorilor autohtoni de a cuceri marile lanțuri de magazine din Romania. Acțiunea are loc impreuna cu un important lanț de magazine din Romania. CCIAT in parteneriat cu magazinul Auchan Timișoara Nord, invita…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș susține Propunerea Legislativa B254/2022 privind modificarea Legii 335/2007 a camerelor de comerț din Romania, beneficiile și importanța acesteia pentru dezvoltarea mediului de afaceri romanesc. Una dintre modificarile cuprinse in proiectul de lege are…

- Prin intermediul unui anunț de presa, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș iși prezinta susținerea pentru punctul de vedere exprimat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, prin care aceasta anunța ca este de acord cu includerea tuturor entitaților cu activitate economica intr-un așa…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener in cadrul proiectului transfrontalier Romania – Ungaria „Inițiativa Comuna pentru Ocuparea Forței de Munca”, finanțat prin Programul Interreg V-A Romania – Ungaria 2014 – 2020, organizeaza in data de 28 aprilie seminarul interactiv…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIA Timiș), in parteneriat cu Serviciul Comercial al Ambasadei Statelor Unite ale Americii (SUA) la București și Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), organizeaza vineri, 8 aprilie, intre orele 08.30-09.45, la sediul CCIA Timiș, o prezentare…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita companiile sa participe la prima misiune economica timișeana in Macedonia de Nord, organizata in parteneriat cu Macedonian Chamber of Commerce, sub egida Ambasadei Republicii Macedonia de Nord la București. Evenimentul este destinat dinamizarii…

