- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza, sub egida instituției Prefectului județului Timiș și in colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Banat” al județului Timiș un seminar cu tema „Securitatea la incendiu a construcțiilor”, care va avea loc in 17 ianuarie, intre…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pregatește o misiune economica in Japonia, care va avea loc in perioada 25 martie – 2aprilie 2023 și la care sunt invitate sa participe firmele timișene interesate. Principalul obiectiv al misiunii este dezvoltarea relațiilor economice intre oamenii…

- Cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat o festivitate speciala, pentru a marca apropierea datei la care orașul Timișoara preia titlul de Capitala Europeana a Culturii. Aceasta a avut loc la Casa Romaneasca din Viena, unde a fost intonat imnul…

- Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș gazduiește in perioada 9 – 11 decembrie cea de-a XXV-a ediție a tradiționalei manifestari „Ezoteric Fest Timișoara”, organizata de Expo Timișoara Internațional in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, la care vor participa peste 70…

- 542 de firme din Județul Timiș s-au clasat pe unul dintre primele zece locuri in cadrul Topului național al firmelor, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei. La ceremonia, organizata la București, a participat și o delegație a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Președintele…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o misiune economica multisectoriala in Dubai, care se va desfașura in perioada 23 – 30 ianuarie 2023. In cadrul misiunii, vor fi organizate intalniri de afaceri in functie de interesul participantilor, obiectivul major al acesteia fiind intensificarea…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada 2-13 mai 2023 tradiționala misiune economica multisectoriala in Statele Unite ale Americii, care va avea loc la San Francisco și Las Vegas. Programul misiunii cuprinde participarea la intalniri destinate identificarii de noi posibilitati…

- Miercuri, la Timișoara s-a aflat Alfredo Durante Mangoni, ambasadorul Italiei in Romania. Oaspetele a vizitat Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, unde a purtat mai multe discuții de afaceri. Diplomatul a fost insoțit in vizita sa de Vincenzo Tamarindo – Secretar I al Ambasadei, Gabriella…