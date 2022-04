Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita companiile sa participe la prima misiune economica timișeana in Macedonia de Nord, organizata in parteneriat cu Macedonian Chamber of Commerce, sub egida Ambasadei Republicii Macedonia de Nord la București. Evenimentul este destinat dinamizarii…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș ofera companiilor posibilitatea de a participa la prima misiune economica timișeana in Macedonia de Nord, organizata in parteneriat cu Macedonian Chambers of Commerce, sub egida ambasadei Republicii Macedonia de Nord la București. Evenimentul este destinat…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIAT) gazduiește prima ediție din acest an a expoziției naționale dedicata industriei mobilei. Sunteți așteptați la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, la finalul lunii martie, pentru a vedea și achiziționa diverse piese de mobilier și decorațiuni.

- In perioada 28 februarie – 7 martie 2022, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat o misiune economica in Emiratele Arabe Unite de vizitare a Expoziției Mondiale Dubai, unul dintre cele mai mari evenimente din lume. In cadrul acestei misiuni economice, delegația timișeana a participat…

- Firmele timișene vor avea posibilitatea de a participa la un forum de afaceri online in domeniul agriculturii, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in parteneriat cu ambasada statului Israel la București. Acesta va avea loc la sfarșitul lunii martie și fi axat pe soluții moderne…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in parteneriat cu Ambasada Statului Israel in Romania invita firmele timișene, la sfarșitul lunii martie, sa participe la un Forum de Afaceri on-line in domeniul agriculturii, cu focus pe soluții inovative de agro-tehnologie provenite din Israel – managementul…

- Cu sprijinul biroului economic și comercial al ambasadei Republicii Elene la București și al „Helexpo” Salonic, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele timișene sa participe, in calitate de vizitatori, la targurile internaționale pentru industria alimentara „Artozyma” și „Detrop…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Ambasadei Republicii Elene la București – Biroul Economic și Comercial și a Helexpo Salonic invita firmele timișene sa participe in calitate de vizitatori la Targurile Internaționale pentru Industria Alimentara Artozyma și Detrop Boutique,…