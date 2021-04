Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in colaborare cu Ambasada Romaniei in Republica Islamica Iran organizeaza primul eveniment ecomomic online Romania – Iran, destinat dezvoltarii și promovarii schimburilor comerciale bilaterale și identificarii de oportunitați de afaceri și…

- Sub sloganul „Șansa ta la un parteneriat internațional”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare cu Ambasada Romaniei in Republica Islamica Iran organizeaza primul eveniment ecomomic online Romania – Iran, destinat dezvoltarii și promovarii schimburilor comerciale bilaterale și…

- In luna februarie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza mai multe seminarii de informare a agenților economici, pe diferite teme. Pe langa cel care are in vedere modificarile din legislația muncii, deja anunțat, vor fi prezentate modificarile legislative privind securitatea de…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada urmatoare doua noi seminarii. Unul este pe tema securitații la incendiu, iar altul despre noutațile legislative in domeniul sanatații publice.

- Programul anual de informare a agenților economici cu privire la noutați legislative pe care Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș il organizeaza de peste 20 de ani debuteaza in 16 februarie, ora 10.00, cu un seminar dedicat legislației muncii, in cadrul caruia se vor discuta modificarle…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada februarie-martie 2021 noi serii de cursuri avizate de Autoritatea Naționala pentru Calificari. Un prim curs, pentru responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, se va desfașura intre 1 februarie și 12 martie, și presupune…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala organizeaza in perioada ianuarie – februarie 2021 noi serii de cursuri acreditate de Autoritatea Naționala pentru Calificari (ANC). GESTIONAR (DEPOZIT) – COD COR 432101 Perioada: 25 ianuarie – 03 februarie…

- Proiectul SIA Vest – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale, derulat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș – beneficiar și lider de proiect – impreuna cu S.C. GAPA S.R.L. și finanțat prin Programul Operațional de Capital Uman 2014-2020, s-a desfașurat timp de 36 de luni, intre 12 ianuarie…