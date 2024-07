Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Primaria Municipiului Balți și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, organizeaza in perioada 01 – 04 octombrie 2024 o misiune economica multisectoriala in Republica Modova, la Balți și Chișinau. Pornind de la premisa ca…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș face cunoscuta firmelor timișene oportunitatea de a lua parte la o misiune economica la Montreal și New York, care va avea loc in perioada 4–15 noiembrie 2024. Evenimentul are ca scop facilitarea colaborarii intre companiile din Romania și partenerii…

- Gala Businessului Moldovenesc, ajunsa la cea de-a XXI-a ediție, a fost marcata de triumful Ocean Fish, care a reușit sa caștige trei premii de top. Organizat pe 5 iunie 2024 de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), acest eveniment de prestigiu onoreaza și celebreaza realizarile…

- Joi, 6 iunie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza primul eveniment de promovare a antreprenoriatului in școli in cadrul proiectului “Invața de la antreprenori”. CCIAT est parte activa a Protocolului de Colaborare semnat in data de 9 mai de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat intre 12 și 23 mai prima misiune economica multisectoriala in Australia, la Melbourne și Sydney, avand ca obiectiv principal prospectarea unei noi piețe de desfacere, identificarea de oportunitați de afaceri și investiții și promovarea potențialului…

- Timp de doua zile, in 9 și 10 mai, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, unul din cele cele mai importante evenimente de business din sistemul cameral romanesc. Vor participa reprezentanți din 7 țari: Turcia, Germania, Italia, Polonia,…