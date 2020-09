CCIA Timiș a deschis un birou nou în Timișoara! In cursul saptamanii trecute, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și-a deschis un nou birou in Timișoara, consolidandu-și astfel prezența in regiune. Din dorința de a veni in sprijinul oamenilor de afaceri timișeni, de a fi mai aproape de problemele cu care se confrunta aceștia in aceasta perioada dificila, conducerea CCIAT a decis inființarea […] The post CCIA Timiș a deschis un birou nou in Timișoara! appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

