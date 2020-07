Stiri pe aceeasi tema

- Decizie fara precedent in Argeș, unul dintre județele din Romania cu cele mai multe cazuri de coronavirus. Autoritațile au decis impunerea unor masuri stricte in 12 localitați din acest județ, dupa ce ministrul Sanatații a aunțat ca aceasta zona se afla sub supraveghere, fiind luata in calcul carantina…

- Un spital de pneumoftiziologie din Arges a fost golit pentru transformarea sa in unitate care sa preia valurile de bolnavi COVID-19. Cresterea alarmanta a numarului cazurilor COVID-19 in Arges a dat noastere unor zvonuri potrivit carora judetul va fi inchis.

- In acest moment nu se ia in considerare inchiderea teraselor, a declarat ministrul de interne, Marcel Vela, care a subliniat ca vor fi intensificate controalele pentru a se vedea modul in care se respecta normele impuse de criza sanitara. Ministrul apreciaza ca activitatea din industria HORECA trebuie…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, admite ca ar putea fi reintroduse anumite restrictii pentru functionarea teraselor, in functie de evolutia numarului de cazuri de COVID-19.El a declarat, la Iasi, ca masurile de relaxare introduse dupa starea de urgenta au fost agreate si de patronatele din…

- Explozia de cazuri de coronavirus din Romania determina autoritațile sa revina la masuri drastice. Astfel, potrivit unor surse, Guvernul vrea sa inchida terasele dupa ora 23.00, incepand de luna viitoare.

- Virgil Popescu, Ministrul Economiei, avertizeaza ca in cazul in care oamenii continua sa nu respecte regulile pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, terasele ar putea fi inchise dupa ora 22.00 sau 23.00.

- Ziarul Unirea Ministrul Economiei: Inchiderea teraselor dupa ora 22.00, singura soluție daca nu se respecta regulile Virgil Popescu, Ministrul Economiei, avertizeaza ca in cazul in care oamenii continua sa nu respecte regulile pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, terasele ar putea fi inchise…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat astazi, 10 iulie, la o intalnire de lucru intre fostul Director general al InstitutuluiDiplomatic Roman IDR , Dan Petre, si noul Director general, Iulian Fota, care va prelua conducerea institutiei incepand cu aceasta data.In cadrul intalnirii…