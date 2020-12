Stiri pe aceeasi tema

- CBS va transmite, marti, episodul 12.000 al serialului "Tanar si nelinistit/ The Young and the Restless", unul dintre cele mai lungi din istoria televiziunii americane, potrivit news.ro."Din 1973, "Tanar si nelinistit" face parte din viata de zi cu zi a milioane de americani. Marti (...), ei vor…

- "Din 1973, "Tanar si nelinistit" face parte din viata de zi cu zi a milioane de americani. Marti (...), ei vor vedea episodul 12.000", a scris CBS, postul de televiziune care difuzeaza soap opera. Serialul este vizionat de milioane de persoane in mai multe tari. Intriga se desfasoara, de 47 de ani,…

- Roxana, din Iași, a dat aseara raspunsul corect și am aflat CSAUD la Virgin Radio: baterii care cad intr-o cutie de carton. Ea a verificat toate raspunsurile de pe site și a folosit corect indiciile primite de la ascultator. Cei care au ratat la limita raspunsul corect nu sunt puțini. Unii s-au referit…

- Un tanar de 20 de ani din Suceava a primit cea mai mare amenda de circulație data vreodata in Romania – 20.880 de lei. Permisul i-a fost suspendat pana in anul 2024, pentru nu mai puțin de 16 nereguli la regimul rutier. Nu este nici o greșeala, abaterile constand in viteza excesiva (mult peste 100...…

- Seria iPhone 12 este compusa din iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro si iPhone 12 Pro Max. Acestea difera prin dimensiunea ecranului, performanta chipset-ului si a camerei foto, existenta sau lipsa unor facilitati si pretul. Potrivit Apple, iPhone 12 este cu 11% mai subtire, cu 15% mai mic si cu…

- Un autocar in care calatoreau zeci de moldoveni a fost controlat la granița cu Ungaria. Vameșii au descoperit mai multe sticle de alcool și le-au cerut pasagerilor sa arunce bautura. Unul dintre moldoveni a filmat scenele care au urmat și le-a postat pe Facebook. El a explicat ca, in loc sa arunce sticlele,…

- Directorul organizației non-guvernamentale Expert Forum a publicat pe Facebook o inregistrare video in care se vede cum un autobuz aflat intr-o curba este forțat sa urce pe trotuar pentru a evita impactul cu stalpii de pe mijlocul drumului. Pasajul Ciurel din București a fost inaugurat pe 19 septembrie,…

- BoJack Horseman sau serialul pe care l-am evitat in ultimii 4 ani. Am tot auzit de el, am prins la TV niște episoade random și mi-a fost frica sa il incep… pana saptamana trecuta. L-am devorat, atat va zic. Serialul animat a aparut in 2014 și a fost gandit de Raphael Bob-Waksberg. Are 6 sezoane... View…