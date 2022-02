CBS: S-au primit ordinele de atac pentru invadarea Ucrainei Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost atribuite. In acelasi timp, CNN citeaza oficiali din serviciile secrete ale SUA conform carora Rusia are in prezent aproape 75% din forțele sale militare pregatite de atac. Trupele rusesti masate la granita cu Ucraina sunt in acest moment estimate la 120 de asa-numite „grupuri tactice la nivel de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

