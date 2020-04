CBRE: Volumul investiţiilor imobiliare a fost de 120,9 milioane de euro în primul trimestru Volumul total al investitiilor imobiliare in primele trei luni din 2020 a fost de 120,9 milioane de euro, dintre care 85% au fost achizitii de birouri si spatii industriale, arata datele CBRE Research. Potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES, pe piata spatiilor de birouri din Bucuresti, in primul trimestru din acest an a fost tranzactionata o suprafata totala de aproximativ 55.000 mp, cu 50% mai putin fata de perioada similara a anului trecut. Din aceasta suprafata, cererea neta a reprezentat 41.500 mp, in timp ce renegocierile si reinnoirile de contracte au totalizat o suprafata de peste 13.100.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marfurile incarcate si descarcate in porturile in care sunt operate nave maritime au totalizat, in 2019, 53,101 milioane tone, din care 14,156 milioane tone in ultimul trimestru, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.In transportul pe cai navigabile interioare au…

- Stocul de spatii de birouri din Bucuresti a ajuns anul trecut la aproape 2,7 milioane de metri patrati, in crestere cu 12% comparativ cu anul precedent, arata raportul anual lansat de compania internationala de real estate Colliers, potrivit careia balanta incepe sa incline in favoarea chiriasilor…

- "Astept si eu, ca tot Iasul, sa se comunice oficial de la Bucuresti daca fostul pesedist Mihai Chirica este candidatul PNL la Primarie. Deciziile luate la Bucuresti, peste capul iesenilor si doar in interes personal si de gasca, sunt motivul pentru care Iasul nu isi atinge potentialul de capitala. USR…

- Volumul investitiilor imobiliare in Romania va depasi 1,1 miliarde de euro, in 2020. Capitala ar putea atrage peste 80% din total Volumul investitiilor imobiliare in Romania va depasi 1,1 miliarde de euro, in 2020, peste 700 de milioane de euro din total reprezentand contracte deja semnate sau in proces…

- Volumul investitiilor imobiliare in Romania va depasi 1,1 miliarde de euro, in 2020, peste 700 de milioane de euro din total reprezentand contracte deja semnate sau in proces de verificare (due dilligence), arata o analiza de specialitate, publicata miercuri. La nivel comparativ, valoarea…

- Volumul investitiilor imobiliare va depasi in acest an 1,1 miliarde de euro, in conditiile in care tranzactii de peste 700 milioane de euro sunt in prezent deja semnate sau in proces de due dilligence, arata firma de consultanta JLL.