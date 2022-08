Stiri pe aceeasi tema

- ”Cu peste 3.500 de joburi postate in fiecare luna pe eJobs.ro, telecomul se situeaza pe locul 7 in topul celor mai mari angajatori din Romania și pe locul 4 in preferințele candidaților, in condițiile in care aproximativ 90.000 dintre aplicarile lunare merg catre joburile din acest domeniu. ”Este unul…

- Aproape jumatate din angajații din telecom caștiga peste 4.000 de lei pe luna. Salariul mediu net in industrie este de 4.200 de lei Cu peste 3.500 de joburi postate in fiecare luna pe eJobs.ro, telecomul se situeaza pe locul 7 in topul celor mai mari angajatori din Romania și pe locul 4 in preferințele…

- Un intreg postal dedicat "performantei remarcabile" a inotatorului David Popovici poate fi achizitionat din oficiile postale si magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Romania este a doua cea mai mare piata de retail din lume pentru Revolut, dupa Marea Britanie, cu o rata de penetrare de 26% in randul populatiei active, la nivel national. Populatia ocupata a Romaniei era de 7,7 milioane persoane, la 1 ianuarie 2022. Bucuresti este primul oras Revolut din UE, iar 1…

- ”Lansat in 2017, Orange Fab este primul program de accelerare si de colaborare cu startup-urile implementat intern de catre o companie din Romania. In cei 5 ani de activitate, Orange Romania a achizitionat produse si servicii in valoare de 2,2 milioane de euro de la startup-urile tehnologice incluse…

- Bacau devine al 18-lea oraș din țara in care conectivitatea Orange 5G este disponibila, alaturi de Brașov, București, Craiova, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Timișoara, Bragadiru, Magurele, Otopeni, Ovidiu, Pantelimon, Popești-Leordeni, Predeal și Voluntari. Clienții care au un abonament Orange 5G și…

- Intre 1 și 12 iunie 2022 are loc o noua ediție a Festivalului Filmului Francez (FFF), care va poposi și la Sf.Gheorghe. Importanta manifestare artistica a ajuns anul acesta la ediția XXVI, fiind itinerata in mai multe municipii din țara noastra: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Braila,…

- Mai mult de 100 de proiectii se vor desfasura anul acesta in cinematografe, in spatii culturale alternative, dar si in aer liber, in cadrul Festivalului Filmului Francez intre 1 si 12 iunie, in 11 orase din tara: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Brasov, Braila, Constanta, Sfantu Gheorghe, Sibiu,…