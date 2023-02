Stiri pe aceeasi tema

- Piața imobiliara s-a bucurat de investiții record in 2022, cand a reușit sa depașeasca unprag istoric de 1,25 miliarde de euro, fiind in creștere cu 36% fața de volumul inregistrat in anul precedent, conform celui mai nou raport CBRE – „Market Outlook 2023”, liderul global al pieței de consultanța imobiliara.…

- Piata imobiliara din Romania a inregistrat anul trecut investitii de peste 1,25 miliarde de euro, in crestere cu 36% fata de volumul inregistrat in 2021, arata raportul unei companii de investitii imobiliare.

- Premierul Romaniei a transmis un mesaj la 25 de de activitate in Romania a Consiliului Investitorilor Straini (FIC). Ciuca susține ca indicatorii arata ca investitorii vad perspectivele de creștere pe termen lung ale economiei romanești și includ Romania in strategiile lor de investiții.

- Din punctul de vedere al sursei capitalului investitorilor, pentru prima data in istoria pietei moderne, cea mai pare pondere au avut-o in 2022 investitorii romani, cu 52% din total, fiind urmati de cei din Africa de Sud (20%), Austria (10%) si Belgia (8,5%), potrivit analizei JLL Romania. In 2022,…

- Val de optimism in randul investitorilor si dezvoltatorilor imobiliari din Romania: 7 din 10 spun ca au planuri sa isi extinda portofoliul local in urmatorii trei ani. Bucurestiul ramane destinatia preferata pentru viitoarele investitii imobiliare.

- ”Simtel Team (BVB: SMTL), companie romaneasca de inginerie si tehnologie listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti si lider national in construirea de centrale electrice fotovoltaice pe acoperisurile cladirilor, anunta deschiderea unei filiale in Chisinau, Republica Moldova, prin infiintarea…

- Enel, unul dintre cei mai mari investitori de pe piata de energie electrica, a anunțat ca va pleca din Romania anul viitor. Compania intentioneaza sa vanda active in valoare de 21 de miliarde de euro (21,51 miliarde de dolari) pentru a-si reduce datoria neta. Care a fost reacția lui Razvan Fodor, dupa…

- Enel SpA intentioneaza sa vanda active in valoare de 21 de miliarde de euro (21,51 miliarde de dolari) pentru a-si reduce datoria neta, urmand sa se concentreze pe prezenta sa in sase tari, conform strategiei actualizate a celei mai mari companii italiene de utilitati prezentate marti, transmite Reuters.…