Stiri pe aceeasi tema

- Intre 1 și 12 iunie 2022 are loc o noua ediție a Festivalului Filmului Francez (FFF), care va poposi și la Sf.Gheorghe. Importanta manifestare artistica a ajuns anul acesta la ediția XXVI, fiind itinerata in mai multe municipii din țara noastra: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Braila,…

- Lansat de Sunnyside Records in luna mai cu un turneu american, „Ways of Disappearing”, albumul pianistului newyorkez de origine romana Lucian Ban, va fi prezentat publicului din Romania intr-un turneu național produs de Jazz Updates, cu o serie de concerte in Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare,…

- Avand in vedere ca prețurile continua sa creasca intr-un ritm sensibil mai accelerat decat cel al salariilor, pe fondul scumpirii materialelor de construcții și a condițiilor economice prezente, care favorizeaza percepția ca piața imobiliara ofera un refugiu in fața inflației. Cluj-Napoca ramane cel…

- Tot mai putini romani isi permit sa-si cumpere o locuinta noua, avand in vedere ca prețurile continua sa creasca intr-un ritm sensibil mai accelerat decat cel al salariilor, pe fondul scumpirii materialelor de construcții și a condițiilor economice prezente, care favorizeaza percepția ca piața imobiliara…

- ”Tot mai putini romani isi permit sa-si cumpere o locuinta noua, avand in vedere ca preturile continua sa creasca intr-un ritm sensibil mai accelerat decat cel al salariilor, pe fondul scumpirii materialelor de constructii si a conditiilor economice prezente, care favorizeaza perceptia ca piata imobiliara…

- ”Tot mai putini romani isi permit sa-si cumpere o locuinta noua, avand in vedere ca preturile continua sa creasca intr-un ritm sensibil mai accelerat decat cel al salariilor, pe fondul scumpirii materialelor de constructii si a conditiilor economice prezente, care favorizeaza perceptia ca piata imobiliara…

- Bucuresti, Iasi, Brasov, Timisoara si Cluj-Napoca sunt cele mai poluate orase din Romania. In aceste municipii, adesea se inregistreaza depasiri ale indicilor de calitate a aerului. Medicii avertizeaza ca expunerea pe termen lung la un aer toxic duce la deces prematur. Anual, poluarea atmosferica…