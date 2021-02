CBRE: În 2020 s-au tranzacţionat în Bucureşti peste 240.000 mp de spaţii de birouri Piata spatiilor de birouri din Bucuresti a inregistrat in 2020 un volum total de tranzactii de aproximativ 240.000 mp, un nivel similar cu cel din 2015, arata datele firmei de consultanta imobiliara CBRE. Conform unui comunicat al companiei, dezvoltatorul local One United a fost, alaturi de fondurile de investitii Immofinanz si Globalworth, printre cei mai activi jucatori din piata de birouri, atat pe segmentul de relocari, cat si pe cel al prelungirilor de contracte existente. Peste 140.000 mp din suprafata totala tranzactionata pe piata de birouri din Bucuresti a fost reprezentata de relocari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

