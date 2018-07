Stiri pe aceeasi tema

- Nis Petrol, compania care opereaza reteaua de benzinarii Gazprom din Romania, a inregistrat in 2017 afaceri mai mari, dar si pierderi in crestere, potrivit datelor de bilant de la Ministerul Finantelor. Este al saselea an consecutiv de pierderi, din 2012, de cand a fost deschisa prima benzinarie Gazprom…

- Cele doua companii de stat din orașul Cugir, cu obiect de activitate in domeniul fabricarii armementului și a muniției, au avut in 2017 activitați profitabile. Impreuna, cele doua societați aflate in subordinea Ministerului Economiei au inregistrat o cifra de afaceri neta de circa 225 milioane lei (50…

- Segmentul produselor de protectie solara a crescut cu cca. 80% in ultimii doi ani. Cosmetic Plant, unul dintre principalii producatori locali de cosmetice, a raportat pentru 2017 afaceri de 11,1 mil. lei (2,4 mil. euro) in crestere usoara fata de rezultatul obtinut in anul precedent si…

- Operatorul portuar Oil Terminal (OIL), compania detinuta de statul roman prin Ministerul Energiei, a raportat la trei luni un profit net de 17.000 lei, in scadere cu 99,7% fata de rezultatul inregistrat in perioada similara a anului trecut, si afaceri de 33, mil. lei, mai mici cu 8%. …

- Dupa prezenta indelungata in top management unor companii din industria alimentara, in ianurie 2017 George Ristea a ales o noua provocare, devenind directorul comercial al companiei Apa Calipso. Infiintat inca din 1991, compania are in prezent peste 170 de angajați si a ajuns la afaceri de aproximativ…

- Orange Romania a anuntat joi ca a realizat o cifra de afaceri de 270 milioane de euro in primul trimestru, in crestere cu 11,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut.”Cresterea a fost sustinuta, in principal, de evolutia pozitiva a utilizarii datelor mobile, a vanzarilor de dispozitive…

- Transportul maritim a inregistrat un trafic de 46,126 milioane tone, din care 46,070 milioane tone cu destinatie internationala. Comparativ cu anul precedent, volumul total a marcat o scadere cu 0,3 , conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.Marfurile transportate pe cai navigabile…