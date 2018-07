CBRE: 80% din proiectele de spatii de birouri aveau un administrator extern anul trecut. In 2018 va accelera externalizarea in sectorul industrial

Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, piata de birouri din Bucuresti este o piata a proprietarilor, in principal din cauza ratelor scazute de neocupare. Ca rezultat al livrarii de noi proiecte de birouri, impreuna cu diversificarea continua a cerintelor chiriasilor (nevoia de...

- AFI Europe Romania a anuntat joi ca a finalizat achizitia unui teren cu o suprafata de aproximativ 43.000 metri patrati, in proximitatea complexului de birouri AFI Park 1-5 si a mall-ului AFI Cotroceni din Bucuresti, printr-o tranzactie in valoare de 23 de milioane de euro, scrie news.ro.„Achizitia…

- In 2018, avand in vedere proiectele de spatii de birouri care au fost anuntate, suprafata livrata va fi de circa 180.000 metri patrati, in timp ce pentru 2019, dezvoltatorii au in plan finalizarea a aproximativ 400.000 de metri patrati, potrivit...

- AFI Europe Romania, dezvoltatorul AFI Tech Park, anunta ca doua noi companii - Hilti Romania si Knauf, cu cele doua divizii din sectorul de constructii, Knauf Gips si Knauf Insulation - s-au alaturat proiectului (aflat in proces de finalizare a primei...

- Proiectele de hotarare prin care Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa reabilitaze termic sute de blocuri din trei sectoare ale Capitalei au fost aprobate, joi, de catre consilierii generali. Potrivit proiectelor aprobate, primaria va transfera de la sectoarele 3, 4 si 6 ale Capitalei…

- 132 de blocuri din sectoarele 3, 4 și 6 din București vor intra in reabilitare termica. Proiectele au fost votate astazi, 17 mai, de consilierii municipali, in cadrul ședinței CGMB Municipalitatea va reabilita termic 101 blocuri din sectorul 3 (valoarea investiției este de 148.256.061 lei- exclusiv…

- Piata de birouri din Capitala a inregistrat o cerere noua (net take-up) temperata de pana la 38.000 mp in primul trimestru al acestui an. Conform datelor companiei de consultanta imobiliara Colliers International, aceasta a provenit in mare masura din...

- Zona de nord Calea Floreasca - Barbu Vacarescu este o zona de birouri bine definita si faptul ca dezvoltatorii au luat decizia de a se indrepta si catre alte zone arata ca piata se dezvolta, ca oportunitatile de dezvoltare care apar sunt fructificate, pentru o crestere sanatoasa a economiei si a…