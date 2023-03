Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, peste 10 milioane de persoane se imbolnavesc de tuberculoza. In ciuda faptului ca este o boala care poate fi prevenita si vindecata, peste 1,5 milioane de oameni mor in fiecare an din cauza tuberculozei. Potrivit statisticilor din 2021, 10,6 milioane de oameni au facut aceasta boala,…

- Gripa sezoniera continua sa se extinda intr-un ritm alarmant. Specialiștii estimeaza ca ne mai așteapta cel puțin o saptamana de foc in care numarul de imbolnaviri va crește foarte mult. Asta in condițiile in care unele spitale nu mai exista locuri pentru bolnavi. Potrivit Institutului Național de Sanatate…

- Avand in vedere ca ne aflam in plin sezon de viroze respiratorii, s-au inmulțit rapid și cazurile de infecții bacteriene, foarte contagioase. In școlile din Cluj, exista deja focare de scarlatina și streptococ. Una dintre principalele cauze care duce la creșterea infecțiilor in randul școlarilor este…

- Medicii specialiști trag un semnal de alarma privind raspandirea tuberculozei in Romania. Aceștia recunosc ca exista un regres important in controlul tuberculozei, mai ales din cauza pandemiei și ca exista mulți romani care raspandesc infecția fara a fi inca diagnosticați.

- Managerul Institutului ”Marius Nasta” din Bucuresti, medicul Beatrice Mahler, a afirmat ca numarul pacientilor diagnosticati cu infectii cu virus gripal este in crestere, dar a mentionat ca situatia este gestionabila. Ea a subliniat insa ca o febra care nu cedeaza, o tuse intensa trebuie trebuie…

- Investitiile in active imobiliare comerciale din Romania au atins in 2022 un nivel record, arata o analiza Colliers. Investitiile in active imobiliare comerciale din Romania au atins in 2022 un nivel record, de peste 1,2 miliarde de euro, cel mai mare din 2007 incoace, a doua cea mai buna din istorie…

- Medicii spun ca este necesar sa pastram toate normele de igiena pentru a preveni raspandirea virusului, și asta deoarece apar tot mai multe cazuri de imbolnavire. Vorbim in prezent despre primul caz cu tripla infecție raportata virala la un copil.Potrivit surselor Realitatea PLUS, micuțul a fost diagnosticat…

- Este epidemie de gripa in Romania. Cazurile de gripa sunt de doua, trei ori mai mari decat cele de COVID-19, iar oamenii se plang de simptomul cel mai suparator pe care-l au: tusea. Medicii avertizeaza ca lunile ianuarie și februarie va fi mult mai rau. Suntem in plina epidemiede gripa, iar spitalele…