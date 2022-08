Stiri pe aceeasi tema

- Incidența cazurilor COVID-19 in Chișinau este in descreștere. Anunțul a fost facut de șeful Direcției generale asistența medicala și sociala din Capitala, Boris Gilca. Potrivit lui, incidența a ajuns la 470 de cazuri la 100 de mii de locuitori.

- Un numar de 2.651 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 2.033 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, duminica, Ministerul Sanatatii (MS).

- Florin Salam este, in acest moment, la un spital de boli infectioase din Capitala, unde medicii ii asigura tratamentul pentru Covid.Cantaretul de manele are o stare de sanatate precara, acuza probleme respiratorii grave, conform Romania TV.Roxana Dobre, sotia lui Florin Salam, l a insotit pe artist…

- Cazurile COVID cresc continuu in Capitala. Autoritatile raporteaza pentru saptamana trecuta 7 decedati si peste 3 700 de noi infectati, cu 1000 mai multi decat saptamana anterioara. Astfel, Chisinaul se mentine sub cod rosu de alerta.

- Crește numarul cazurilor fatale de COVID-19, raporteaza autoritațile municipale in Chișinau. Timp de șapte zile, s-au raportat 3717 infectari noi și șapte decese. Responsabilii din domeniul sanatații afirma ca numarul infectarilor noi este cu 1040 mai mare decit saptamina trecuta. Incidența saptaminala…

- S au inregistrat 117 raspunsuri rezultatul afisat de motorul computerizat de calcul fiind de 50 pentru fiecare varianta de raspuns. Egalitate la ultimul sondaj de opinie lansat de ZIUA de Constanta in legatura cu probabilitatea reintroducerii restrictiilor Covid la dechiderea noului an scolar, in toamna.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, luni, intr-o conferința de presa, ca saptamana viitoare, cel mai tarziu, vor fi deschise in București doua centre de evaluare COVID pentru copii. Capitala inregistreaza o treime din infectarile cu coronavirus, iar un sfert din pacienții internați aici…