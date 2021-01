Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sanitare au raportat, miercuri, pentru Vaslui, un numar de 123 de cazuri noi COVID-19, cel mai mare de la inceputul acestui an. Doar Timiș, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj și Ilfov au fost județele care au avut mai multe imbolnaviri decat județul nostru. Pe langa cei 123 de vasluieni infectați…

- SCHIMBARE… In plina campanie vaccinare anti-COVID-19, numarul cazurilor noi depistate este in scadere, joi fiind raportate sub 5000 de infectari la 31.000 de teste efectuate. Procentul de imbolnaviri de doar 16% este mult mai mic fața de lunile precedente, iar asta nu-i ajuta deloc pe cei care „propovaduiesc”…

- MASCA LA CONTROL… Peste 450 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au acționat in ultimele 48 de ore, la nivel județean, pentru verificarea respectarii masurilor de protecție sanitara in contextul pandemiei Covid-19. In cadrul acțiunilor de control, au fost verificate peste 60 de societați comerciale/persoane…

- S-A STABILIT… Autoritatile vasluiene lucreaza la strategia care va fi implementata pentru buna functionare a centrelor de vaccinare anti-Covid-19. Acestea vor fi deschise in toate orasele din judet, precum si in Zorleni, comuna cu cea mai numeroasa populatie. In prima etapa vor fi vaccinate persoanele…

- STATISTICA… Sectia de Terapie Intensiva a unitatii sanitare barladene care trateaza pacienti confirmati cu COVID-19 este ocupata aproape in totalitate. Ingrijorator, spun autoritatile sanitare, este ca formele grave de boala sunt din ce in ce mai prezente. Astfel, in ultimele 24 de ore, numarul bolnavilor…

- Medicii veterinari din județul Vaslui protesteaza, in aceste momente, in fața Insituției Prefectului, in semn de nemultumire fata de nerespectarea de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a contractelor incheiate cu medicii veterinari de libera practica,…

- CONTROALE… Peste 400 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au actionat vineri, sambata si duminica, la nivel judetean, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara in contextul pandemiei Covid-19. Au fost legitimate peste 1300 de persoane si verificate peste 220 de societati…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca stoparea pandemiei de COVID-19 depinde si de modul de raspuns al oraselor si al marilor comunitati la necesitatea respectarii masurilor de protectie. „De asemenea, pandemia de COVID-19 a evidentiat faptul ca orasele noastre au nevoie sa se dezvolte pe baze sustenabile,…