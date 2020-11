Stiri pe aceeasi tema

- Poliția te protejeaza daca treci prin violența in familie Inspectoratul General al Poliției lanseaza campania de informare și prevenire a violenței in familie , in cadrul acțiunii globale „16 zile de activism impotriva violenței in baza de gen”. Astfel au fost lansate doua spoturi informative care sunt…

- Alxandra Stan a fost insași victima unui act de violența domestica, acum cațiva ani. Artista a ramas insa marcata de incident, iar in prezent lupta pentru drepturile femeilor. Alexandra Stan rupe tacerea Astfel, cu ocazia Zilei Internationale impotriva violentei domestice, aceasta a vorbit despre modul…

- De la izbucnirea pandemiei de COVID-19, datele și rapoartele au aratat ca toate tipurile de violența impotriva femeilor și fetelor, in special violența domestica, s-au intensificat. Aceasta este pandemia care pandește din umbra și care se dezvolta in mijlocul crizei COVID-19.

- Novak Djokovic (33 de ani, 1 ATP) a obținut ultimul bilet pentru semifinalele de la Turneul Campionilor. Sarbul l-a invins in doua seturi pe Alexander Zverev (23 de ani, 6 ATP), scor 6-3, 7-6 (4), și avanseaza in penultimul act al competiției de la Londra. Dupa meci a comentat situația personala a adversarului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi actul normativ care modifica art. 199 alin. (2) din Legea 286/2009 privind Codul penal. Proiectul de lege a fost initiat de catre deputata PNL Adriana Saftoiu prevede ca urmarirea penala poate fi declansata din oficiu in cazurile de violenta domestica.

- Pandemia amplifica și agraveaza cazurile de violența impotriva fetelor și femeilor, avertizeaza mai multe ONG-uri din țara care organizeaza un protest, duminica, in Parcul Carol din Capitala, potrivit Mediafax.Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței impotriva femeilor organizeaza…

- In primele 9 luni ale acestui an, polițiștii au emis aproape 6.500 de ordine de protecție provizorii, in crestere cu 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane, conform Hotnews.In perioada ianuarie – septembrie 2020, la nivel național, au fost emise…

- 40 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni, s-au alaturat Campaniei "Cand inima cere, donam o tona de putere". Astfel, azi, 30 septembrie, și-au adus aportul la completarea rezervei de sange. ”Prin mobilizarea noastra masiva dorim sa sensibilizam cat mai multe persoane sa ne susțina…