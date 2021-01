Cazurile de COVID pot EXPLODA oricând! Pericol în Capitală Scaderea cazurilor de COVID a dus la relaxarea restrictiilor din Capitala, insa ele cifre in scadere nu sut relevante, spun medicii din prima linie. In plus, acum ne putem astepta la o explozie de cazuri, atentioneaza doctorii. Medicii explica faptul ca, in ultima perioada, oamenii nu prea mai vin sa se testeze, de teama de a nu fi stigmatizati. Astfel, ei pot transmite virusul mai departe, ancheta epidemiologica nu este posibila in aceste cazuri si, prin urmare, o crestere alarmanta a cazurilor grave nu este exclusa. "Ma ingrijoreaza un aspect, in acest moment oamenii nu mai vin sa se testeze,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

