- O noua varianta de Covid, numita Eris, a fost depistata pe coastele britanice, inclusiv in Franța. Deși nu este catalogata ca o varianta ingrijoratoare, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, totuși Eris este monitorizata pentru ca deja a fost detectata in mai multe țari, printre care Anglia și…

- Experții apreciaza ca Romania a intrat in al doilea val endemic de COVID-19 din 2023. Riscul cel mai mare pentru fiecare dintre noi este sa facem Long COVID sau sa ni se agraveze Long COVID daca avem deja, deoarece aceasta este o boala care ne imbatranește in medie cu 5 ani.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 24 – 30 iulie, au fost confirmate 18 cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, toate fiind variante de interes. Potrivit INSP, pana in prezent au fost confirmate 203 cazuri cu sub-varianta BA.2.75, 567 cazuri cu BQ.1, 398 cazuri…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat, marti, ca, in saptamana 3 - 9 iulie, au fost confirmate 40 de cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, dintre care 33 au fost variante de interes, potrivit Agerpres.Potrivit INSP, pana in prezent, au fost confirmate 203 cazuri cu sub-varianta…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 12 – 18 iunie, au fost confirmate 19 cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, toate fiind variante de interes. Potrivit INSP, pana in prezent au fost confirmate 201 cazuri cu sub-varianta BA.2.75, 564 cazuri cu BQ.1, 307 cazuri…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 5 – 11 iunie, au fost confirmate 48 de cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, din care 35 sunt variante de interes. Potrivit INSP, pana in prezent au fost confirmate 201 cazuri cu sub-varianta BA.2.75, 564 cazuri cu BQ.1, 297…

- Experții in politica din Statele Unite ale Americii susțin ca intenția lui Vladimir Putin este cat se poate de clara dupa apariția listei cu cele 500 de persoane sancționate de Rusia. Grupul Make America Great Again al lui Donald Trump, nu face parte din lista neagra, iar Trump ar fi astfel, susținut…