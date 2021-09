Cazurile de CoVID ar fi de 5-7 ori mai multe decât în raportările oficiale Cazurile de CoVID ar fi de 5-7 ori mai multe decat in raportarile oficiale SARS-CoV-2: Foto: Arhiva.SARS-CoV-2: Foto: Arhiva. Numarul real al cazurilor ar fi mult mai mare, dupa cum indica date prezentate vineri de Medlife, care estimeaza ca România se confrunta deja cu peste 35.000 de infectari pe zi, de 5-7 ori mai mult fata de cifrele oficiale. Este unul din rezultatele studiului desfasurat de reteaua medicala privata pentru evaluarea raspunsului imun al organismului în urma vaccinarii împotriva COVID-19. Redactorul RRA, Mihaela… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

