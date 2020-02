Stiri pe aceeasi tema

- Numarul imbolnavirilor cu coronavirus s-a triplat in ultimele ore, pe vasul de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia, astfel ca 61 de oameni au fost diagnosticați cu virusul mortal.

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi ca 17 cetațeni romani se afla la bordul navei de croaziera aflate in carantina in Japonia, dupa ce un pasager al vasului a fost depistat cu coronavirus. Dintre aceștia, doi sunt turiști, iar ceilalți 15 sunt membri ai echipajului navei, a precizat Ministerul…

- Un vas de croaziera cu peste 3700 de pasageri la bord a fost blocat și pus sub carantina de autoritațile japoneze din cauza noului coronavirus. Potrivit digi24.ro pe vas s-ar afla și 17 cetațeni romani.Romanii se afla in carantina alaturi de alți aproximativ 3.700 de oameni. Ei nu au voie…

- Zece persoane aflate la bordul navei de croaziera Diamond Princes, care este în apropierea portului Yokohama, au fost confirmate ca fiind infectate cu noul tip de coronavirus, informeaza Ministerul japonez al Sanatații. Pasagerii și membri echipajului se afla în continuare la…

- Autoritatile nipone verificau marti starea de sanatate a 3.711 persoane aflate in carantina la bordul unei nave de croaziera langa Tokyo, dupa ce un caz de coronavirus a fost confirmat la un pasager care debarcase la Hong Kong, informeaza AFP potrivit Agerpres. Televiziunea japoneza a prezentat imagini…

- Doua persoane din China au fost plasate in carantina la bordul unei nave de croaziera, in Italia, din cauza suspiciunilor de infectare cu noul virus gripal, iar alte mii de pasageri ai vasului au interdictie temporara de a cobori in port, afirma surse citate de agentia de presa ANSA, scrie Mediafax.Doi…