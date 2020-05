Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat luni un nou varf al contaminarilor cu noul coronavirus - 11.656 de cazuri -, pe care autoritatile il atribuie unui program masiv de testare, relateaza Reuters.Rusia - care a inregistrat oficial 221.344 de contaminari cu covid-19 - depaseste Italia si Regatul Unit. Citește…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat vineri a treia demisie a unui guvernator regional, la doua zile de la cererea lansata unor zone indepartate ale Rusiei sa depuna mai multe eforturi pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters. Rusia a anuntat 4.149 de cazuri de coronavirus,…

- Rusia va trimite 11 avioane militare cu echipamente medicale in Serbia, pentru a asista Belgradul in lupta cu epidemia, conform unui anunt dat publicitatii vineri de Ministerul Apararii de la Moscova, transmite Reuters potrivit Agerpres. Serbia, tara candidata la aderarea la Uniunea Europeana, a…

- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus confirmate in mod oficial in Rusia a crescut joi la 3.548 - cu 711 mai multe de miercuri - a anuntat centrul rus de gestionarea crizelor, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Infectari au fost inregistrate in 76 dintre cele 80 de regiuni ruse, insa…

- Un avion militar de transport cu ajutoare pentru Statele Unite a decolat miercuri dimineata de pe un aeroport de langa Moscova, informeaza Reuters.Rusia a trimis in SUA echipament si masti pentru protectia impotriva coronavirusului, a relatat televiziunea de stat rusa; postul Rossia 24 a prezentat…

- Numarul oficial al cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a crescut la 658 - dintre care 410 la Moscova -, potrivit unui bilant oficial, publicat miercuri, la o zi dupa declaratii alarmiste ale primarului capitalei ruse Serghei Sobianian in prezenta presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…