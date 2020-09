Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai putin de 63 de noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in centrul orasului Genova. Autoritatile sanitare au decis sa ia masuri pe o perioada nedeterminata, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus in intreaga regiune Liguria, transmite agentia AFP, citata de…

- Franta a inregistrat duminica 5.413 de cazuri de contaminare cu noul tip de coronavirus, o usoara scadere comparativ cu cele 5.453 de cazuri inregistrate sambata, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Potrivit Ministerului Sanatatii francez, numarul cumulativ de decese cauzate de COVID-19…

- Bilantul zilnic inregistrat vineri este astfel de 7.379, fata de la 6.111 joi si 5.429 miercuri. Numarul cazurilor totale confirmate a crescut la 267.077, in timp ce bilantul deceselor a ajuns la 30.596, dupa ce alte 20 de persoane si-au pierdut viata, potrivit Reuters. Acesta este cel mai mare numar,…

- Cazurile de contaminare au crescut ingrijorator in Franța, in special in zonele preferate de turiști și in regiunea pariziana. Medicii se tem ca intoarcerea celor care acum sunt in concediu ar putea determina creșterea rapida a numarului de cazuri și inmulțirea focarelor.

- Potrivit Le Figaro, Franta a inregistrat 2.238 de cazuri noi de coronavirus si 22 de decese in ultimele 24 de ore, a anuntat marti seara Directia Generala de Sanatate (DGS) de la Paris. Numarul total al persoanelor decedate de Covid-19 in Franta a ajuns la 30.451. In prezent, in spitalele din Franta…

- Mai multe state din Europa se confrunta cu o noua crestre a numarului de infectari cu noul coronavirus. In acest context, farmaciile din Franta au fost autorizate sa efectueze teste de orientare rapida de diagnostic (TROD) care permit sa afle, in cateva minute, daca au fost produsi anticorpi impotriva…

- Calatorii care sosesc in aeroporturile din Berlin provenind din tari cu risc inalt de contaminare cu SARS-CoV-2 vor fi testati pentru coronavirus incepand de saptamana viitoare, a declarat joi primarul Berlinului, Michael Mueller, citat de dpa. ‘Am avut discutii in ultima saptamana cu companiile aeriene…

- Rezidentii unui azil de batrani din Belgia pot trece mai usor acum peste izolarea adusa de masurile de distantare sociala impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19 imbratisandu-i pe cei dragi care vin in vizita printr-o perdea, informeaza Reuters. Personalul de la caminul de batrani Jardins…