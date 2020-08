Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 17 aug - Sputnik. Ofițerul de presa al Inspectoratului de Poliție Nisporeni, Cristina Vicol, a declarat pentru Spuntik Moldova ca, in dupa-amiaza zilei de ieri, doi frați de 6 și, respectiv, 8 ani au fost gasiți fara suflare într-un iaz din apropierea localității Șișcani. © Photo : Inspectoratul…

- Un barbat înarmat s-a închis într-o banca din Le Havre luând șase ostatici. Poliția negociaza cu el, relateaza Reuters și Fr24news.com.UPDATE Șase persoane au fost luate ostatice inițial, dar potrivit unei surse din poliție doua persoane au fost deja eliberate. Suspectul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in interiorul unui automarfar condus de un cetatean turc, 48 de cetateni din Siria, Somalia, Irak, Afganistan, Egipt si Palestina care incercau sa iasa ilegal din țara. In data…

- [caption id="attachment_51031" align="alignleft" width="225"] FOTO: facebook/IP Ungheni[/caption] ”Grija”, o operațiune tradiționala, desfașurata de catre poliție in fiecare an, este in plina desfașurare. La Ungheni, angajații Inspectoratului de Poliție intreprind masuri de informare, prevenire si asigurare…

- Sute de manifestanți participa la un protest antiguvernamental in urma unui apel al Confederației Generale a sindicatului muncii, relateaza portalul Sputnik.Potrvit sursei citate, protestul se desfașoara chiar de Ziua Franței, la scurt timp dupa remanierea cabinetului și numirea lui Jean Castex ca nou…

- Nu mai puțin de trei barbați au chemat Poliția și Ambulanța spunand ca au fost batuți de partenerele de viața. Scenele violente s-au produs in județul Iași, in noaptea de duminica spre luni.Nu au fost insa numai simple „corecții” pentru ca intr-unul din cazuri, femeia a folosit și o coasa, relateaza…

- Medicii și cercetatorii din Marea Britanie au elaborat o noua schema de tratament cu ibuprofen, pentru a vedea daca acesta chiar ajuta la tratarea pacienților bolnavi de coronavirus, scrie BBC.Ibuprofenul a mai fost inclus in tratamentul COVID-19, la inceputul pandemiei, dupa care medici din Franța…