- Obiectivul principal declarat de PSD la momentul intrarii la guvernare, in iunie 2023, a fost protejarea puterii de cumparare a populației vulnerabile, mai exact a pensionarilor și a salariaților cu venituri mici. Pentru prima data in ultimii 5 ani, Romania a inregistrat o creștere semnificativa a puterii…

- La studiul publicat in eClinicalMedicine au participat 11.905 de persoane, care au raspuns unui chestionar despre factorii stilului de viața, pentru a determina daca au fost tatuați, scrie doctorulzilei.ro.Riscul asociat cu expunerea la tatuaje pare a fi cel mai mare pentru limfomul difuz cu celule…

- Capacitatea instalata de energie solara din Turcia a inregistrat o creștere record intr-o singura luna in aprilie, urcand cu aproximativ 1,3 gigawați (GW) fața de luna precedenta, potrivit unui raport publicat duminica, scrie dailysabah.com.

- Dupa unui regres in anii pandemiei, tusea convulsiva a inceput sa circule din nou in Europa. Intre ianuarie și martie s-au inregistrat 32.000 de cazuri. Sunt 19 decese de la inceputul anului 2023, 11 in randul copiilor cu varsta sub 1 an.

- Premierul Ciolacu iși valideaza strategia de investiții, pe masura ce producția industriala a Romaniei inregistreaza o creștere notabila in 2024. Potrivit datelor publicate de Eurostat, țara noastra inregistreaza o creștere de 2,7%, situandu-se printre liderii Uniunii Europene in acest domeniu. Investițiile…

- Un nou studiu publicat in revista The Lancet prezice o crestere alarmanta a cazurilor de cancer de prostata. Conform previziunilor, numarul de cazuri ar putea ajunge la 2,9 milioane anual pana in 2040, dublu fata de 1,4 milioane in 2020.

- In primele doua luni ale anului, in R. Moldova s-au inregistrat 493 de cazuri de tuse convulsiva, cu 72 mai multe decit in tot anul 2023. Cei mai afectați sint copiii de pina la 6 ani. Specialiștii spun ca acum este perioada de virf a raspindirii bolii, care revine activ o data la 3 ani, transmite moldova.europalibera.org…

