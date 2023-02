Stiri pe aceeasi tema

- Colegii au filmat totul, iar imaginile au ajuns pe internet, postate de bunicul unuia dintre elevi, și au fost distribuite imediat de sute de ori pe rețelele de socializare. Acolo le-au vazut si politistii, care au deschis o ancheta. „La data de 31 ianuarie a.c, polițiștii Biroului Siguranța Școlara…

- Alarmant! Cu toata avalanșa de campanii și de discuții și analize pe acest subiect, numarul cazurilor de bullying din școlile romanești a crescut cu aproape o treime. Un comunicat al Organizației Salvați Copiii Romania, publicat astazi, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Nonviolența in Școala, arata…

- De Ziua Internationala pentru Nonviolenta in Școala, pe 30 ianuarie, organizația Salvați Copiii arata ca in anul școlar trecut au fost sesizate 10.971 de cazuri de bullying, cu 3.200 mai multe fața de perioada 2020-2021. Bullying-ul in școli, subliniaza organizația, afecteaza emoțional sute de mii de…

- Numarul cazurilor de bullying din școli a crescut cu aproape o treime. In Romania, fenomenul de bullying are proporții nemaiintalnite: un elev din doi este victima actelor de amenințare, de umilire sau de violența fizica, iar patru copii din cinci asista

- Numarul cazurilor de bullying din școli a crescut cu aproape o treime in ultimul an, in Romania, fenomenul fiind extrem de grav, in condițiile in care 1 elev din 2 este victima actelor de amenințare, de umilire sau de violența fizica, iar 4 copii din 5 asista la situații de bullying, anunța Organizația…

- Numarul burselor acordate elevilor din Alba Iulia va crește cu aproape 1.200, din ianuarie. LISTA pe școli și licee Numarul total al burselor care se vor acorda elevilor din municipiul Alba Iulia va crește cu aproape 1.200, incepand cu ianuarie 2023, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței…

- Noua imparțire a anului școlar, in 2022-2023 pe cinci module, in loc de semestre ca pana anul școlar trecut, este in continuare “sub observație”, spune secretarul de stat pentru invațamantul preuniversitar, Sorin Ion. Declarația a fost facuta in cadrul primului videoclip din seria numita “Podcast de…

- Politia Romana a prezentat, sambata, un bilant conform caruia in luna septembrie au fost sesizate 340 de infractiuni in incinta unitatilor de invatamant si 33 comise in apropierea acestora, in majoritatea cazurilor fiind vorba despre lovire, insa au existat si 20 de cazuri de port sau folosire de…