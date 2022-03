Cazurile covid raportate scad in continuare. Situatia deceselor si a testelor In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.168 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 581 mai putine decat in ziua anterioara. 412 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 285 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.In unitatile sanitare de profil, numarul ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

