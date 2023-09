Stiri pe aceeasi tema

- Perchezițiile din aceasta dimineața, desfașurate de DIICOT Arad și Serviciul pentru Combaterea Criminalitații Organizate Arad, au vizat destructurarea unei grupari infracționale specializata in procurarea,... The post 13 persoane care vindeau cannabis și cristal in județul Arad, conduse la DIICOT…

- In urma perchezițiilor domiciliare efectuate la data de 12 septembrie a.c., au fost descoperite și indisponibilizate 15 arme letale, provenite in circuitul ilegal, 16 arme letale cu destinația vanatoare, deținute legal, dar cu privire la care exista suspiciunea ca au fost utilizate la acțiuni de braconaj…

- DIICOT impreuna cu polițiști au efectuat opt perchezitii domiciliare pe raza judetelor Bistrita-Nasaud, Mures si Cluj. Cu aceasta ocazie au fost reținute trei persoane in cadrul unui dosar penal deschis

- Cand nu claseaza dosarele drogaților care ulterior omoara oameni, DIICOT admira cu un profesionalism rar intalnit cum Romania este transformata intr-o mare plantație de cannabis de catre un afacerist prosper pe care il lasa sa vanda materie prima pentru droguri.

- DIICOT Constanta a obtinut condamnarea suspectului.Un tanar din Constanta a fost condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei, pentru trafic de droguri Decizia a fost pronuntata de Sectia Penala a Tribunalului Constanta, dupa ce judecatorii au…

- Un barbat a fost prins in flagrant delict de polițiștii și procurorii DIICOT Oradea in timp ce vindea 430 de grame de cannabis cu 13.000 de lei.Procurorii DIICOT Oradea au dispus miercuri reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui barbat, cercetat pentru trafic intern de droguri de risc, conform…

- La data de 3 august 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Calarasi, impreuna cu procurorii DIICOT Biroul Teritorial Calarasi, au efectuat 19 perchezitii, in municipiul Calarasi si Bucuresti. La data de 3 august 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus au oprit in trafic un autoturism condus de catre un tanar maramureșean de 26 de ani, in care au descoperit doua pungi care contineau o substanța de culoare alb cristalina, susceptibila a fi substanța interzisa, respective…