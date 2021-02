Cazuri pozitive cu noua tulpină de COVID în Moldova Direcția de Sanatate Publica Botoșani face cunoscut faptul ca astazi s-au primit rezultatele analizelor considerate suspecte și trimise la laboratorul Universitații Ștefan cel Mare din Suceava. Patru dintre cele cinci probe sunt pozitive cu noua tulpina, trei cazuri fiind din Havarna, unul din Sulița iar cel din Dorohoi a prezentat o mutație a virusului. Pacienții sunt din focar de comunitate, fara istoric de calatorie in Anglia dar cu posibil contact cu persoane venite din strainatate. Aceștia de afla in izolare la domiciliu, evoluția fiind favorabila. Zonele respective sunt monitorizate de DSP,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

