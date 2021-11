In ultimele 24 de ore, 76 de cazuri noi de CoVid-19 s-au inregistrat in Bistrița-Nasaud, dupa efectuarea a 158 de teste, iar trei pacienți au decedat. Incidența la nivel de județ a scazut la 4,38 cazuri la mia de locuitori, iar numarul cazurilor active este de 1.378. In același interval, 425 de persoane s-au vaccinat anti-covid cu prima doza. La nivelul județului Bistrița-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situația epidemiologica privind imbolnavirea cu CoVid-19: • 18.242 cazuri confirmate de CoVid-19; • 142 persoane izolate in spital, 1236 izolate la domiciliu; • 929 decese…