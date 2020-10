Cazuri noi de coronavirus la echipa de baschet masculin U-BT Cluj

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore in judetul Iasi au fost inregistrate 200 de noi cazuri de infectari cu coronavirus. Judetul nostrul este pe locul III in tara dupa Bucuresti cu 777 de cazuri si Cluj cu 227. Iasul a mai trecut o singura data pana acum de pragul de 200 de infectari in 24 de ore. Cititi si: Inca…

- Presedintele Federatiei Romane de Baschet, Horia Paun, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca nu se ia in discutie amanarea sau anularea turneelor preliminare ale Cupei Romaniei la baschet masculin, programate intre 17 si 22 octombrie, ca urmare a cazurilor de COVID-19 depistate la trei dintre…

- Pandemia provocata de noul coronavirus este studiata cu atentie de specialistii de la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj, care au facut un top al județelor cu cele mai multe cazuri din ultimele doua saptamani, potrivit Știrile TVR. Autorii studiului spun ca autoritațile locale trebuie sa se mobilizeze…

- Situație complicata la clubul ​UTA Arad, echipa nou-promovata in Liga I. Sambata, 15 august, conducerea ”Batranei Doamne” a anunțat cinci cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul jucatorilor.”Utistii au sustinut cea sambata de-a noua testare Covid impusa odata cu instaurarea protocolului medical.…

- Alte 20 de persoane au fost depistate pozitiv pentru coronavirus la CFR Cluj, totalul cazurilor ajungand acum la 26, a anunțat secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, pentru Agerpres. "Testele efectuate joi de membrii echipei CFR Cluj au adus noi cazuri pozitive. In momentul…

- CFR Cluj, campioana en-titre din Liga 1, sufera din plin din cauza pandemiei de coronavirus. Alte 12 persoane au fost astazi confirmate pozitiv. Numarul celor confirmați cu noul coronavirus de la CFR Cluj a ajuns la 22. Din informațiile Gazetei Sporturilor, la testele facute joi au ieșit pozitive doua…

- Toate rezultatele testelor COVID-19 efectuate de catre jucatorii, staff-ul tehnic si cel administrativ al echipei de fotbal FC Voluntari in cursul zilei de miercuri sunt negative, a anuntat, joi, clubul ilfovean pe Facebook. FC Voluntari va juca urmatorul meci pe 26 iulie, acasa cu Sepsi…

- Stare de alerta la Liga Profesionista de Fotbal, dupa ce fotbalul romanesc se confrunta cu mai multe focare de coronavirus, iar ministrul Sportului Ionuț Stroe a solicitat anchete și aplicarea de sancțiuni la cluburile la care se vor descoperi nereguli.In cadrul ședinței de miercuri s-a discutat despre…