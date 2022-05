Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a reunit intr-o intalnire de urgenta pe tema noului focar care a izbucnit in Europa: variola maimutei, o infectie virala frecventa in vestul si centrul Africii, dupa ce peste 100 de cazuri au fost confirmate sau sunt suspectate in mai multe state europene, relateaza…

- Cateva zeci de cazuri suspecte sau confirmate de variola maimutei au fost depistate de la inceputul lunii mai in Europa si in America de Nord, starnind temeri cu privire la debutul propagarii acestei maladii endemice in Africa de Vest, transmite AFP. Marea Britanie, care are primul caz semnalat, depistat…

- Ministerul Sanatații a anunțat, luni, ca in ultimele 24 de ore nu a fost raportat niciun deces cauzat de COVID. Au fost inregistrate 322 de noi cazuri, cu 40 mai multe decat in ziua anterioara, cele mai multe dintre ele – 98 – fiind in București. „In intervalul 15.05.2022 (10:00) – 16.05.2022 (10:00)…

- Cetațenii ucraineni au fost „trimiși in Rusia impotriva voinței lor”, confirmand, astfel, informații transmise anterior de autoritațile ucrainene, a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. „Nu avem date, dar am vazut semne aratand ca ucraineni sunt dusi din Ucraina in Rusia”, a spus…

- Statele Unite au furnizat Kievului informații secrete extrem de precise, cu ajutorul carora forțele ucrainene au reușit sa-și mute rapid sistemele antiaeriene ori avioanele de lupta inainte ca ele sa fie distruse in bombardamentele și atacurile cu rachete lansate de armata rusa, au declarat mai mulți…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat, miercuri, 1.464 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, dublu fata de ziua precedenta. Au fost raportate și 26 decese, inclusiv al unui copil. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.464 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV –…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis, luni, ca autoritatile nu vor distribui pastilele cu iodura de potasiu catre populatie inainte de realizarea unei campanii de informare. ”Am lucrat la structurarea campaniei de informare. Nu putem sa facem distributia acestor comprimate fara sa existe…

- Autoritațile au anunțat, marți, ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 14.775 de cazuri noi de coronavirus. “Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 22 februarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 14.775 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2”,…