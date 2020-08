Stiri pe aceeasi tema

- Județul Argeș are cele mai multe noi cazuri de coronavirus confirmate in ultimele 24 de ore. Chiar daca este singurul județ cu peste 100 de cazuri, situația este ingrijoratoare pentru ca in tot mai multe județe se inregistreaza zeci de cazuri, inclusiv in cele in care situația a fost pana acum sub control.

- Pe parcursul zilei de joi, prefectul județului Bistrița-Nasaud, Stelian Dolha, a ajuns și la compania Intex din Nasaud, acolo unde șase angajați au fost depsitați pozitiv cu infecții cu noul coronavirus. ”Am verificat astazi modul in care se respecta masurile de protecție la Intex Nasaud, companie care…

- Autoritațile au transmis, in urma cu puțin timp, situația epidemiologica in județul Cluj. Astazi, 27 iunie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 10 persoane se afla in carantina 1.285 persoane aflate in autoizolare la domiciliu Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 – 94,…

- Alte 218 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 4 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 905, dintre care primar – 664 si repetat – 241.

- FRF si LPF decid masurile sportive daca, dupa reluarea meciurilor, apar cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul jucatorilor, cu respectarea legii si protocoalelor sanitare in vigoare, a declarat, marti, ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe."Se aplica toate legile si toate…

- Pana astazi, 1 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.398 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.426 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Pana astazi, 18 mai, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 17.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.930 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum au murit 1.107 persoane diagnosticate cu…

- Pana astazi, 9 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 15.131 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.912 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum au murit 926 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…