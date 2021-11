Stiri pe aceeasi tema

- In total 13 cazuri de covid-19, depistate la jucatori de fotbal de la clubul portughez Belenenses SAD - care nu a putut, din aceasta cauza sa alinieze suficienti jucatori sambata, impotriva Benfica - probabil ca sunt asociate noii variante omicron a noului coronavirus, a anuntat luni Institutul National…

- Elvetienii au pus „da” legii privind crearea unui certificat COVID, potrivit primelor estimari publicate duminica de institutul sondage gfs.bern, citat de Afp și Agerpres. Campania pentru referendum a fost una agitata, marcata de numeroase manifestatii, iar mulți politicieni, printre care si ministrul…

- Organizația Mondiala a Sanatații a atribuit, vineri, litera greaca Omicron unei variante de COVID-19 nou identificate in Africa de Sud.Experții in sanatate sunt profund ingrijorați de transmisibilitatea variantei Omicron, avand in vedere ca are o constelație neobișnuita de mutații și un profil diferit…

- Razvan Cherecheș, expert in sanatate publica, a prezentat un grafic ce arata rata de creștere incredibila pentru noua tulpina Omicron.Organizația Mondiala a Sanatații a atribuit vineri litera greaca Omicron unei variante de COVID-19 nou identificate in Africa de Sud.Experții in sanatate sunt profund…

- Cehia a raportat 22.936 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, acesta fiind cel mai mare numar inregistrat intr-o singura zi de la inceputul pandemiei, potrivit datelor Ministerului Sanatații, publicate sambata. La inceputul saptamanii, țara a inasprit restricțiile impuse persoanelor care nu au…

- Paul Kelly, ofiter-sef pentru Sanatate, a declarat ca acest lucru inseamna ca Australia va putea sa intre de acum intr-o noua etapa de combatere a pandemiei si sa aiba in vedere o serie de alte masuri "pentru a ne intoarce la un fel de normalitate in era COVID-19", relateaza Agerpres , care citeaza…

- Aproximativ 35% dintre medicii de familie au incheiat contracte pentru vaccinarea anti-COVID pana in prezent, a declarat presedintele Casei Nationale pentru Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan. „Chiar astazi o sa trimitem o circulara catre toate Casele judetene sa ii invite pe medicii de familie…

- O noua tulpina Covid-19 a fost depistata in Africa de Sud. Potrivit primelor analize, specialiștii susțin ca mutația C.1.2 este asemanatoare cu varianta Delta. Institutul Național pentru Boli Transmisibile din Africa de Sud a dat semnalul luni și a a emis o alerta cu privire la evoluția C.1.2. Se pare…