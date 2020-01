Cazuri de gripă înregistrate în Maramureș In plan sezon al virozelor, in Maramureș au fost inregistrate primele cazuri de gripa. Le confirma Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, care susține ca monitorizeaza situația. ”Referitor la cazurile de gripa confirmate, va comunicam ca Inspectoratul Școlar Județean Maramureș monitorizeaza și raporteaza, zilnic, Ministerului Educației și Cercetarii starea de sanatate a elevilor din județul nostru, ținand […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol: emaramures.ro

