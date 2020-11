Cazuri de COVID-19 la Opera Națională Română Iași Conducerea de la Opera Naționala Romana Iași a confirmat prezența unui focar de COVID-19 in instituție. In acest moment, doi angajați ai Operei sunt confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2 și un al treilea salariat este carantinat la domiciliu. Conform reprezentanților ONRI, luni, 2 noiembrie, era un singur angajat pozitiv si un salariat carantinat. Conducerea instituției a data asigurari reprezentanților presei ca spectacolul de marți seara s-a desfașurat in condiții de maxima siguranța epidemiologica. (Radio Iași/FOTO radioiasi.ro) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

