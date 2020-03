Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Pistol, directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, nu a exclus, luni, la emisiunea "Marius Tuca Show", ca Romania sa inregistreze mii de cazuri de coronavirus, anunța MEDIAFAX."Atunci cand…

- Autoritațile au confirmat, vineri dimineața, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Cele mai recente 5 cazuri au fost confirmate in București. La Cluj sunt internați 6 pacienți depistați cu COVID-19. Grupul de Comunicare Strategica a indicat vineri dimineața ca in Capitala s-au inregistrat…

- Romania are la dispoziție propria harta care prezinta, in timp real, cazurile confirmate de infecție cu coronavirus. O harta care ofera in timp real statistica tuturor cazurilor confirmate de infecție cu coronavirus din Romania este acum disponibila.Harta, care este construita pe platforma harții globale…

- Pana marți dupa-amiaza in Romania au fost confirmate 25 cazuri de pacienți infectați cu coronavirus (COVID 19), din care trei cazuri in Capitala, iar restul in țara. Nu mai puțin de 11.000 de persoane sunt monitorizate și in izolare, iar aproape 100 de persoane sunt in carantina. Un tablou informativ…

- Primul caz de coronavirus in București a fost depistat sambata la un barbat care s-a intors din Italia. Barbatul de 49 de ani s-a intors de la Roma pe 27 februarie fara sa fi intrat intr-oz zona afectata de infecția cu virusul COVID-19.Cel de-al 12-lea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat…

- Germania este la inceputul unei epidemii de coronavirus, dupa aparitia unor noi cazuri care nu mai pot fi legate de sursa originala a virusului din China, a declarat miercuri ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn. In vestul si sudul Germaniei au aparit cinci cazuri noi de coronavirus, care au adus…

- Institutul National de Sanatate Publica a luat deja primele masuri de prevenție in ceea ce priveste noul tip de coronavirus identificat in China. Astfel, au informate directiile de sanatate...