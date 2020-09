Stiri pe aceeasi tema

- Doi angajati din cadrul departamentului juridic al Prefecturii Prahova au fost diagnosticati cu COVID-19, ei aflandu-se in izolare. Colegii celor doi au avut teste negative la virusul SARS-CoV-2, potrivit news.ro.„In cadrul Institutiei Prefectului Prahova au fost identificate primele doua…

- Pana pe data de 4 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 92.595 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.In urma testelor efectuate la nivel…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca se asteapta la scaderea numarului de cazuri de COVID-19. Aceasta nu va fi una rapida, ci treptata, de la o saptamana la alta. Alte 1.504 de cazuri noi de coronavirus – un record absolut – au fost raportate in Romania in ultimele 24 de ore. Au fost efectuate…

Un focar de Covid a fost inregistrat la DSP Prahova, unde 7 dintre cei 31 de angajați au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus, a anunțat Prefectura Prahova. Conform raportarii DSP,…

- 1.075 de cazuri noi de coronavirus au fost depistate in Romania, in ultimele 24 de ore, din 14.215 de teste. Alte 34 de persoane au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, iar 412 pacienți internați la Terapie Intensiva - o cifra record, scrie Digi24 .

- Șase angajați ai Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au fost depistați pozitiv la testul pentru SARS-CoV2 și au fost internați pentru ingrijiri de specialitate. Starea lor este buna, deși sunt voci care susțin altceva. Dupa ce șase angajați ai IPJ Buzau au fost confirmați cu noul coronavirus,18…

- Pina la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 16 250 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1209 in Transnistria. In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19 Chișinau, au fost internate 56 persoane cu suspecție la COVID-19. {{449116}}Starea de sanatate a persoanelor…

- Doua asistente medicale, doua infirmiere si o ingrijitoare au fost infectate cu virusul SARS-COV-2, au precizat reprezentantii spitalului "Marie Curie" din Capitala, conform Agerpres. Alte 250 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, bilantul ajungand…