- Primaria Sectorului 4 a dispus, in regim de urgența, masuri de dezinfecție a unor sali de curs de la opt unitați de invațamant, dupa ce in ultimele 24 de ore, cate o persoana din fiecare dintre școli a fost confirmata pozitiv la Sars-Cov-2. Unitațile școlare aflate in aceasta situație sunt urmatoarele:…

- COMUNICAT - privind masuri adoptate la nivelul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti pentru gestionarea cazurilor de infectare cu SARS-COV-2 in randul elevilor, profesorilor si personalului nedidactic al scolilor SCOALA GIMNAZIALA NR. 79 INTRA IN SCENARIUL ROSU DE FUNCTIONARE Primaria Sectorului 4…

- "Primaria Sectorului 4 a dispus in aceasta dupa-amiaza, in regim de urgenta, masuri de dezinfectie a unor sali de curs, de la 3 unitati de invatamant, dupa ce alti 4 elevi au fost confirmati cu coronavirus. Totodata, ca si cazurile precedente, autoritatea locala va asigura si testarea tuturor cadrelor…

- Raportarile de duminica ale Direcției de Sanatate Publica Suceava arata ca noul coronavirus a ajuns la trei noi unitați de invațamant. Este vorba de o educatoare de la Gradinița cu Program Prelungit, un invațator de la Școala Gimnaziala "Ioan Ciurea" Falticeni, dar și un profesor al ...

- Dupa ce un elev de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Capitala a fost depistat pozitiv cu COVID -19, Inspectoratul Școlar al Muncipiului București a declarat pentru Libertatea ca are cunoștința de cel puțin inca doua cazuri confirmate cu acest virus.O eleva de clasa a VIII-a, de la Școala Titu…

- Cursurile dintr-o clasa in an terminal de la Colegiului Național „Gheorghe Șincai” din București au fost suspendate dupa ce unul din elevi a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Restul elevilor clasei vor invața in sistem online. Sala de curs a fost dezinfectata, urmand ca intreaga școala sa fie supusa…

- Cursurile unei clase a XII-a de la Colegiul National “Gheorghe Sincai” din București se vor desfasura online, dupa ce unul dintre elevi a fost confirmat, miercuri, cu Covid 19. Parinții și elevii au fost anunțați aseara. „Primaria Sectorului 4, impreuna cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti…

- Ministerul Sanatatii a anuntat oficial inca doua cazuri confirmate cu Covid 19 la Directia de Sanatate Publica Bucuresti.In continuarea prezentarii situatiei epidemiologice din cadrul DSP Bucuresti, va informam ca, in conformitate cu raportarea conducerii directiei, rezultatele testelor celor 5 contacti…