Cazuri de ciumă pulmonară în Beijing. OMS confirmă Ciuma pulmonara (sau pneumonica) este cea mai rara, dar cea mai virulenta forma de ciuma, cu o posibila transmitere de la persoana la persoana printr-o simpla tuse. Rata mortalitatii sale poate fi ridicata, insa tratamentul cu antibiotice este eficient, daca este administrat in 24 de ore.



Ambele cazuri au fost confirmate marti de catre medici, a relatat Xinhua, mentionand ca pacientii proveneau din Mongolia Interioara, o regiune din nordul Chinei.



Bolnavii au fost internati intr-un spital din districtul Chaoyang, din estul capitalei chineze, cu o populatie de 20 de milioane… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- China a anunțat noi restricții pentru jucatorii minori din mediul online, susținând ca obiectivul este cel de a combate dependența acestora de online gaming, scrie CNN. Ghidul oficial formulat de guvern va fi aplicat tuturor platformelor de online gaming care opereaza în țara, dintre…

- Autoritatile bulgare au anihilat o banda criminala organizata de sapte membri care santaja oameni de afaceri, a anuntat marti o sursa oficiala, citata de agentia Xinhua, potrivit Agerpres.Sase dintre membrii bandei au fost arestati luni, cand au fost efectuate 40 de perchezitii, a declarat…

- De astazi cresc amenzile pentru apelurile false la numarul 112 sau pentru transmiterea de mesaje abuzive la numerele 113, destinat persoanelor cu deficiente de auz sau de vorbire, sau 114 pentru transmiterea datelor de localizare. Acestea sunt sanctionate cu amenda de la 500 la o mie de lei. De asemenea,…

- Departamentul de control al poluarii din Thailanda (PCD) a raportat luni un nivel nesanatos de poluare a aerului in 15 zone importante din capitala Bangkok, cu microparticule mai mici decat PM2.5, informeaza Xinhua, potrivit Agerpres. Potrivit PCD, in aer au fost descoperite niveluri de microparticule…

- Mascota Jocurilor se numeste 'Bing Dwen Dwen', a anuntat marti comitetul de organizare in capitala Chinei, potrivit agentiilor Xinhua si AFP. In chineza, 'bing' inseamna 'gheata', iar 'dwen dwen' inseamna 'robust' si 'vioi'. Acest panda are 'o inima de aur si iubeste tot ce este legat de Jocurile…

- Carnea de porc congelata va fi scoasa la licitatie in data de 19 septembrie de catre China Merchandise Reserve Management Center, o companie de stat care gestioneaza rezervele de carne de porc ale Chinei. Carnea de porc este importata din SUA, Marea Britanie, Danemarca, Germania, Franta si Chile.…

- Guvernul ceh a criticat dur autoritatile chineze in urma deciziei acestora de a anula turneele mai multor orchestre cehe in China, decizie pusa de presa din Cehia pe seama refuzului primariei din Praga de a recunoaste Tibetul si Taiwanul drept parti componente ale Chinei, relateaza joi agentia EFE,…

- Patru persoane au fost descoperite decedate si alte trei sunt date disparute in urma unei alunecari de teren survenite in municipiul Chongqing, din sud-vestul Chinei, au informat joi autoritatile locale, citate de Xinhua. Alunecarea de teren s-a produs miercuri, in jurul orei locale 3 a.m., cand 70.000…